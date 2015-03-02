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ابتسام تسكت تطلق أوّل سينغل لها

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ابتسام تسكت تطلق أوّل سينغل لها ابتسام تسكت تطلق أوّل سينغل لها

الإثنين 02-03-2015 21:29

أطلقت الفنانة ابتسام تسكت "سينغل" جديداً لها بعنوان "مغربية وافتخر"، من إنتاج وكلمات ورؤية مصعب العنزي، ومن توزيع مراد الكزناي. وسيتمّ تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج المغربي منصف مالزي، على أن يتولى تصميم الأزياء المصمّم المغربي روميو.

وأكدت ابتسام عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تهدي أغنية "مغربية وافتخر" إلى المغرب والملك محمد السادس، بمناسبة فوزه بوسام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات الاستراتيجية والسياسية.

وعرفت الأغنية إقبالاً كبيراً منذ اليوم الأول لإطلاقهان في وقت يتمّ تداولها بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعية.

وتعتبر هذه الأغنية بمثابة العمل الأول لابتسام بعد خروجها من الدورة الأخيرة لبرنامج "ستار أكاديمي".

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سيدتي