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بالفيديو والصور.. المجلس الأعلى للثقافة يشهد توقيع “مدخل إلى نقد الموسيقى العربية”

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بالفيديو والصور.. المجلس الأعلى للثقافة يشهد توقيع “مدخل إلى نقد الموسيقى العربية” بالفيديو والصور.. المجلس الأعلى للثقافة يشهد توقيع “مدخل إلى نقد الموسيقى العربية”

جانب من الحفل

وسط حضور حافل بأساتذة ونقاد الموسيقى العربية، انعقد حفل توقيع كتاب “مدخل إلى نقد الموسيقى العربية” للناقد الفني أشرف عبد الرحمن بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأبرا المصرية، إذ يعد هذا الكتاب إضافة جديدة إلى المكتبة الموسيقية العربية في مجال النقد الموسيقي، بل هو اللبنة الأولى أيضًا لإضافة مناهج جديدة في التحليل الموسيقي لتساعد حركة النقد الموسيقي في خلال السنوات المقبلة لأنها الأمل القادر على عودة الأغنية المصرية إلى مسارها الصحيح، ورفع الذوق الموسيقي العام الذي افتقدناه لسنوات طويلة.

وهنا يأتي دور الناقد الموسيقي الذي لا يقل أهمية عن دور المبدع والفنان القادر على توجيه الجمهور لما هو جيد ومتميز، وكذلك توعية المبدعين لما هو أرقى وأمتع وأصلح لجمهورهم ومحبيهم.

وصدر الكتاب عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة عالم الموسيقى، والتي ترأس تحريرها الناقدة الموسيقية وعازفة الفلوت الشهيرة “رانيا يحي”، كما حضر حفل توقيع الكتاب كل من الكاتب الصحفي “أشرف غريب”  رئيس تحرير “الكواكب” سابقًا، والمهندس “أحمد بهاء شعبان” و”زين نصار” الناقد والمؤرخ الموسيقي المعروف ورئيس قسم النقد سابقًا.

وشهد الحفل حضور كلًا من “فتحي الخميسي” أستاذ التاريخ الموسيقي بأكاديمية الفنون و”محمد علاء فتحي” أستاذ التأليف الموسيقي ورئيس متحف أم كلثوم، و”جمال زهران” أستاذ العلوم السياسية.

وقدم الدكتور أشرف عبد الرحمن خلال هذا اللقاء ملخصًا للنظرية الجديدة في التحليل الموسيقي التي ابتكرها إذ قدمها بشكل عملي أمام الحضور، كما قام الأساتذة المتخصصون بالنقاش والتحاور حول هذه النظرية الجديدة والتي اعتبروها إضافة جديدة لعالم النقد في الموسيقى العربية.

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