أخبار عاجلة

الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
رمضان صبحي على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي في البريميرليج -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر أمام إيفرتون -
بث مباشر.. «لاتسيو►◄روما» في نصف نهائي كأس إيطاليا -
تشكيل ليستر سيتي لمواجهة سندرلاند -
بث مباشر.. مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ أسيوط يوجه خطابات شكر لـ 8 من مستشاريه بعد إنهاء خدمتهم

Google+ Print
محافظ أسيوط يوجه خطابات شكر لـ 8 من مستشاريه بعد إنهاء خدمتهم محافظ أسيوط يوجه خطابات شكر لـ 8 من مستشاريه بعد إنهاء خدمتهم

 

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عن توجيه خطابات شكر لـ 8 من مستشارين المحافظة لإنتهاء أعمالهم التي تم تكليفهم بها خلال الفترة السابقة بناء على تعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار المحافظ إلى أنه يسعى للاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات وإكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإداري بالوحدات المحلية منوهًا إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى الشباب والكفاءات لتحقيق سياسة الدولة في تنفيذ المشاريع القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال جمال عباس سكرتيرعام محافظة أسيوط إنه تم إنهاء أعمال كلًا من مستشاري الوزير المحافظ، وهم “جمال محمد أدم، وسليمان قناوي ومجدي عبد الرحيم سليم، وحشمت محمود حسين، وعبد الرحمن عمر، ومحمد محمد أحمد، وأحمد ربيع أحمد، ومحمود عبد الرشيد”، وتم توجيه خطابات الشكر لهم نظرًا لمجهوداتهم خلال فترة عملهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا