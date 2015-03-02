محافظ أسيوط يوجه خطابات شكر لـ 8 من مستشاريه بعد إنهاء خدمتهم

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عن توجيه خطابات شكر لـ 8 من مستشارين المحافظة لإنتهاء أعمالهم التي تم تكليفهم بها خلال الفترة السابقة بناء على تعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار المحافظ إلى أنه يسعى للاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات وإكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإداري بالوحدات المحلية منوهًا إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى الشباب والكفاءات لتحقيق سياسة الدولة في تنفيذ المشاريع القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال جمال عباس سكرتيرعام محافظة أسيوط إنه تم إنهاء أعمال كلًا من مستشاري الوزير المحافظ، وهم “جمال محمد أدم، وسليمان قناوي ومجدي عبد الرحيم سليم، وحشمت محمود حسين، وعبد الرحمن عمر، ومحمد محمد أحمد، وأحمد ربيع أحمد، ومحمود عبد الرشيد”، وتم توجيه خطابات الشكر لهم نظرًا لمجهوداتهم خلال فترة عملهم.