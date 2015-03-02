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جنايات السويس تستمع لأقوال القيادات الأمنية في أحداث ثورة 25 يناير

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جنايات السويس تستمع لأقوال القيادات الأمنية في أحداث ثورة 25 يناير جنايات السويس تستمع لأقوال القيادات الأمنية في أحداث ثورة 25 يناير

 

ثورة 25 يناير

استمعت المحكمة العسكرية بالسويس عصر اليوم الإثنين أقوال قائد قوات الأمن والعميد سامي عزازي مدير المباحث الجنائية الأسبق الخاصة أثناء أحداث مظاهرات 25 يناير 2013 والتى كانت بمحيط مديرية أمن السويس وشهدت وفاة 9 وأصابة 22 أخرين والمتهم فيها 33 شخص .

قال والد الشاب علي سليمان أحد المتوفين خلال الاحداث فى تصريحات خاصة أن قيادات الأمن أشاروا فى أقوالهم أن بعض المجندين والضباط كانوا يحملون سلاحا آلي اثناء المظاهرات ولكن ليس لديهم أى علم باطلاقهم النيران من عدمه.

وأضاف أن محامي المتهمين بالقضية كشف عن مفاجأة عن وجود 2 من المتهمين بالقضية كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخري أثناء الأحداث وهو ما يؤكد بطلان اتهامهم بالمشاركة فى القتل أوأصابة المتظاهرين وأن هناك متهمين أخرين بالقضية ولكن مديرية الأمن آنذاك رفضت توجييه الاتهامات لهم.

وتابع أن المحكمة قررت تأجيل القضية إلى 8 مارس الحالي لاستكمال سماع الشهادات ومرافعة المتهمين وبعض من أسر المتظاهرين المتضررين.

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