“كيري” يحذر من تسريب محتمل لأسرار المفاوضات النووية مع إيران

توقع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، تسريب بعض تفاصيل المفاوضات التي تجريها الدول الأعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا (5+1) مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وأوضح كيرى أن مناقشة تفاصيل خاصة من المفاوضات الجارية مع إيران علانية سيجعل التوصل إلى اتفاق معها لمنعها من تصنيع أسلحة نووية أصعب.

وأضاف وزير خارجية أمريكا في مؤتمر صجفى بجنيف أنه يشعر بالقلق من تقارير أشارت إلى أن بعض تفاصيل المفاوضات سوف يكشف عنها في الأيام المقبلة.

ولم يوضح كيري ما يقصده بالضبط لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي وصل إلى الولايات المتحدة ليخاطب أعضاء الكونجرس غداً ،ويعبر عن معارضته لأي اتفاق محتمل مع إيران.

فى سياق متصل قال مسؤولون إسرائيليون إن نتانياهو يخطط لمناقشة بعض تفاصيل المفاوضات التي يرى أنها تثير إشكالية وتنطوي على مخاطر بالنسبة إلى إسرائيل.

من جهة أخرى، دافع كيري بشدة عن سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان خلال الدورة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلاً: “سنعارض أي مجموعة داخل منظومة الأمم المتحدة (تحاول) نزع الشرعية عن إسرائيل بشكل منتظم وتعسفي”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي “لا يجب أن يفلت أي بلد على وجه الأرض من المساءلة لكن لا ينبغي أن يتعرض أي بلد للانحياز”.

ويأتي دفاع كيري عن إسرائيل في ظل التوتر الذي يسود العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية على خلفية احتمال إبرام اتفاق نووي معها، الأمر الذي تراه إسرائيل يشكل تهديدا لها.

ومن المقرر أن يلتقي كيري في وقت لاحق الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات.