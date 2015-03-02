نادر بكار: قيادات السلفية تلقت تهديدات بالقتل من «داعش»

قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب “النور” لشؤن الإعلام، أنه من حسن الظن أن “داعش” تنظيم ليس له أدبيات، ووجود الدعوة السلفية عاملاً مناوئًا ضد هذا التنظيم، لأن داعش تخشى المواجهة التنظيرية مع الدعوة السلفية.

وأضاف “بكار” خلال لقائه مع الإعلامية منى سلمان في برنامج “مصر في يوم” على فضائية “دريم2″، مساء اليوم، إنه تلقى تهديدات من تنظيم داعش، وعدد آخر من قيادات الدعوة السلفية منهم الشيخ ياسر برهامي، والدكتور يونس مخيون.

وأشار “بكار” إلى أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي لا يملكون العمق الفكري ولا يقدرون على الجدل في الدين، لافتاً إلى أن داعش يصف حزب النور بـ«الكافر» نظراً لدخوله عالم السياسة وترشحه للبرلمان.

وأكد مساعد رئيس حزب “النور”، أن تنظيم “داعش” يعتمد فقط على الإبهار البصري، لافتاً إلى أن صناعة الإرهاب، صناعة مربحة لكثير من الدول الغربية التي تمد هذه التنظيمات بالأموال، والأسلحة، والتي تريد أن تخلق من “العراق” بؤرة لتصدير الإرهاب إلى المنطقة كلها.

وأوضح “بكار”، أن التطرف ليس ابن البيئة العربية، أو الإسلامية فقط، وإنما هو مزاج موجود عند إناس كُثر، لافتاً إلى أن حب المغامرة يشكل عامل جذب للشباب للإنضمام لمثل هذه التنظيمات، كما أن “داعش” تلعب على الوتر العاطفي لجذب المزيد منهم.

وأشار مساعد رئيس حزب “النور”، أنه متأكد أن كثير من الشباب الذين انضموا لداعش، وجدوا أنفسهم متورطون ، لكن “داعش” تحذر أفرادها من الانسحاب عن جبهتها أو الأنشقاق عنها، فالنتيجة هى القتل، وبالتالي ليس أمام هذا الشباب سوى الاستسلام لهم.