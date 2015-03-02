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فرقة “بساطة”تقدم أحدث أغانيها فى ساقية الصاوي الجمعة المقبلة

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فرقة “بساطة”تقدم أحدث أغانيها فى ساقية الصاوي الجمعة المقبلة فرقة “بساطة”تقدم أحدث أغانيها فى ساقية الصاوي الجمعة المقبلة

تقدم فرقة ” بساطة ” الغنائية مجموعة من أغانيها ،وذلك بالحفل المقام بقاعة الحكمة فى ساقية الصاوىفي الثامنة مساء الجمعه 6مارس.

وتقدم الفرقة أغانى أجدع ناس فيكى يا ،قدام مدرستى ،انا من مصر،ادى الحكاية ، جنب الحيط ، الحقيني ، بومبوناية ، امسك حرامي ، الخروف ،وابلة فضيلة وغيرها .
> وبدات فرقة بساطه نشاطها عام 2008 تحت شعار مزيكا وغنا منها وتغني الفرقة من كلمات الشعراء احمد فؤاد نجم وعادل سلامة واحمد رامي واسلام حامد وهشام الجخ وخميس عز العرب وغيرهم.

وتضم الفرقة 8 أعضاء هم نبيل لحود ( ملحن وعازف عود ومغني ) ، ايهاب عبد الواحد ( ملحن وعازف جيتار ) ، ماريز ( غناء وجيتار وعود ) ، إيهاب سمير ( تشيللو ) ، محمد سعد (عازف كاخون وعود ) ، مايكل فؤاد ) قانون ) ، رائد سيكا وهانى سيكا ) ايقاع ) .

 

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