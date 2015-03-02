ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أكشاك السجائر بالسويس

أعلنت مديرية أمن السويس عن نجاح ضباط المباحث اليوم الإثنين من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أكشاك السجائرة وبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار.

كانت معلومات قد وردت لضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة السويس أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كلًا من “عمرو . ع” وشهرته “عمرو بيضة – 29 سنة – عاطل”، و”هاني .ذ ” وشهرته “هاني القن – 30 سنة – عاطل”، و”عمرو . م” وشهرته “عمرو جواهر – 25 سنة – عاطل”، و”محمود . ح” وشهرته “محمد القصير – 19 سنة – عاطل” بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المتاجر عن طريق قص الإقفال.

وتبين أنهم وراء ارتكاب الوقائع سرقة بعض الملابس الجاهزة من ” محل الأدهم ” الكائن بشارع صلاح الدين دائرة قسم السويس عن طريق قص القفل، فضلًا عن سرقة كمية من علب السجائر مختلفة الأنواع من “كشك النميري” الكائن بمنطقة بورتوفيق وسرقة عدد “2″ شاشة LCD وجهاز كمبيوتر من محل الكترونيات بشارع المدينة الرياضية، والشروع في سرقة محتويات “كشك الحسني” عن طريق قص القفل – الكائن بمنطقة بورتوفيق.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بإشراف قسم شرطة السويس بالتنسيق مع فرع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهمين، حال تواجدهم بمنطقة الأنصاري – دائرة القسم مستقلين السيارة رقم “56738 ملاكي السويس”– قيادة المتهم الأول “ملك والدته” عثر بداخلها على مقص حديدي.

وبتفتيش المتهمين وقائيًا عثر بحوزة المتهم الأول على سلاح ناري “فرد خرطوش”، واعترف بحيازته له بقصد الدفاع.

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم وقائع السرقات المنوه عنها بالاشتراك مع المتهم الرابع – وأضافوا بأن المقص الحديدي المضبوط بالسيارة هو الأداه المستخدمة في تلك الوقائع، وأن السيارة المشار إليها يستخدمونها في تحركانهم ونقل متحصلات جرائمهم.

تم ضبط المسروقات بإرشادهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1178 لسنة 2015 جنايات قسم السويس.