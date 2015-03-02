وزير التعليم: 16 مليون جنيه حوافز المعلمين الحاصلين على أحكام قضائية بأسوان

أعلن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم خلال زيارته الأثنين لأسوان والتى قام خلالها بتفقد عدد من المدارس بمدينة أسوان أنه تمت الموافقة على صرف 16 مليون جنيه قيمة حافز إثابة للمعلمين الحاصلين علي أحكام قضائية.

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> وكان المئات من المعلمين أقاموا دعاوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم لعدم صرفها حافز الإثابة الخاصة بهم برغم من حصولهم على أحكام قضائية لم يتم الصرف بسبب عدم توفر البند المالى .