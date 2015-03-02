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قائد عسكرى بحماس يؤكد: الحركة تعيد بناء ترسانتها العسكرية

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قائد عسكرى بحماس يؤكد: الحركة تعيد بناء ترسانتها العسكرية قائد عسكرى بحماس يؤكد: الحركة تعيد بناء ترسانتها العسكرية
أكد أحد قادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس الاثنين فى ظهور نادر أن أى محاولات لوقف حركته "ستفشل" مؤكدا أن الحركة تعيد بناء ترسانتها العسكرية بعد قصف إسرائيل بآلاف الصواريخ الصيف الماضى.

وقال مروان عيسى فى ظهور نادر خلال جلسة علمية نظمتها احدى الكليات الجامعية فى قطاع غزة "لا نسع حاليا لمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى، ولكننا نعمل على أن تكون قوتنا في أى مواجهة قادمة مضاعفة".

وشنت اسرائيل فى يوليو الماضى حربا مدمرة على قطاع غزة ما ادى إلى مقتل قرابة 2200 فلسطيني في غالبيتهم من المدنيين. وقتل أكثر من 70 شخصا في الجانب الإسرائيلي كلهم من الجنود تقريبا، وأضاف "نواصل عمليات تصنيع الصواريخ ولا تهمنا تصريحات العدو بهذا الخصوص".

وأكد عيسى أن "كل المحاولات الإقليمية والدولية لحصار حركة حماس وذراعها العسكري ستفشل"فى إشارة إلى قرار محكمة مصرية اعتبار حماس "منظمة ارهابية"، وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة السبت قرارا يعتبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "منظمة ارهابية" بعد قرابة شهر من صدور قرار مماثل بحق جناحها العسكري كتائب القسام، بحسب مصدر قضائي.
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