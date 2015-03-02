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المحمدي: عندما تواجه فريقك القديم فإنك تحتاج للتركيز بنسبة 150%

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المحمدي: عندما تواجه فريقك القديم فإنك تحتاج للتركيز بنسبة 150% المحمدي: عندما تواجه فريقك القديم فإنك تحتاج للتركيز بنسبة 150%

أكد أحمد المحمدي لاعب هال سيتي أن مواجهة سندرلاند تعد مثل المباريات النهائية، وذلك لأن الفوز بها سوف يساعد النمور على القفز في سلم الترتيب والابتعاد عن المنافسة على الهبوط.

هال سيتي يستضيف سندرلاند الثلاثاء في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، علما بأن النمور يحتلون المركز الـ15 برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن ضيفهم.

وتحدث المحمدي لصحيفة "سندرلاند إيكو" قائلا:"ستيف بروس أكد أن لقاء سندرلاند بمثابة الفوز بست نقاط، وهو محق فيما يقول".

وأضاف لاعب سندرلاند السابق"لدينا تاريخ جيد أمامهم، فنحن نجحنا في الفوز عليهم في آخر ثلاث مباريات، وأتمنى مواصلة ذلك الرقم".

وأكمل"عندما تواجه فريقك القديم فإنك تحتاج للتركيز 150 %، أن تظهر للجميع طريقتك الجيدة في اللعب".. واستدرك"لكن الأمر لا يتعلق بي".

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فيديو اليوم السابع