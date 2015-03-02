حارس فيورنتينا السابق: علينا التحرك من الآن للمحافظة على صلاح

يرى جيوفاني جالي حارس مرمى فيورنتينا السابق أن الهدف الذي سجله محمد صلاح في مرمى إنتر يؤكد أنه لاعبا عظيما.

وسجل الدولي المصري الهدف الوحيد في مباراة فيورنتينا وإنتر بالدوري الإيطالي يوم الأحد.

وقال جالي في تصريحات إذاعية: "الهدف الذي سجله صلاح في إنتر يثبت أنه لاعبا عظيما، فقد نجح في التخلص من مدافعي المنافس وصوب في الشباك في الوقت المناسب قبل الحارس وصول سمير هاندونوفيتش للكرة".

وأضاف "اعتقد أن صلاح أكثر كمالا من (خوان) كوادرادو".

ويعتقد حارس الفيولا السابق أنه لا يوجد أحد من جماهير النادي الآن يريد عودة كوادرادو، وأردف "كوادرادو لم يلعب مثلما يلعب صلاح، فاللاعب المصري يظهر بجماعية أكبر".

وأكد جالي أن فيورنتينا عليه التحرك من الآن لتمديد إعارة صلاح لموسم آخر، وأتم "من الممكن أن يصبح سعره 30 مليون يورو يوما ما".

يذكر أن لاعب المقاولون العرب السابق انتقل للفيولا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة معارا من تشيلسي حتى نهاية الموسم، مع إمكانية تمديد الإعارة لموسم جديد.