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بالصور.. ضبط طن ونصف لحوم وأسماك غير صالحة بأسيوط

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بالصور.. ضبط طن ونصف لحوم وأسماك غير صالحة بأسيوط بالصور.. ضبط طن ونصف لحوم وأسماك غير صالحة بأسيوط

المضبوطات

تمكنت إدارة مباحث تموين أسيوط، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 1775 كيلو جرامًا من اللحوم والأسماك، عبارة عن 602 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و975 كيلو أسماك منقولة بدون تصريح، قبل دخولها كمين دشلوط – ديروط.

وتلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا، من اللواء خالد شلبي مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط كل من “علي.ا.ع ” ومقيم النجوع مركز فرشوط – قنا قائد السيارة رقم 789 ي ر د وبرفقته المدعو “جابر.ع. س وعلي متن السيارة كميات كبيرة من اللحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي (602) كيلو جرام لحوم ومشتقاتها عبارة عن 98 كيلو جرام (مخ)، و 324 كيلو جرام (ممبار)، و100 كيلو جرام (دهون)، و55 كيلو جرام (كبده)، و25 كيلو جرام (لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

كما تم ضبط “جمال . ا . ح” مقيم جهينة الغربية – مركز جهينة – سوهاج، قائد السيارة رقم 11130 نقل سوهاج، وعلى متنها كميات كبيرة من الأسماك الخاصة ببحيرة ناصر، عبارة عن عدد 39 باكتة، بإجمالي 975 كيلو جرام، وذلك لعدم وجود تصريح لنقل تلك الأسماك.

وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا.

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