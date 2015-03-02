المحكمة الدستورية: سننظر غدًا في دعوتي ترشح مزدوجي الجنسية وسن الترشح

أكد المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية أن المحكمة رصدت بعض الأخطاء والعوار الدستوري في قانون تقسيم الدوائر.

وأكمل الشناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم أن المحكمة تعلم جيدًا أنه من المستحيل تحقيق مبدأ المساواة بين كل الدوائر وعدد المرشحين والسكان، مضيفًا أن المحكمة رصدت خلال حكمها بعض العوار في بعض الدوائر الانتخابية.

وأضاف الشناوي أن المحكمة تركت للمشرع حرية تغير قانون تقسيم الدوائر بشكل كلي أو جزئي.

وكشف الشناوي أن محكمة القضاء الإداري ستنظر غدًا حكم الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر، وأوضح أن المحكمة الدستورية ستنظر غدًا في دعاوي متعلقة ترشح مزدوجي الجنسية والثانية سن الترشح.