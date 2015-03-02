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قريطم: تزويد سيارات المرور بكاميرات ترصد السيارات المخالفة مهما تجاوزت سرعتها

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قريطم: تزويد سيارات المرور بكاميرات ترصد السيارات المخالفة مهما تجاوزت سرعتها قريطم: تزويد سيارات المرور بكاميرات ترصد السيارات المخالفة مهما تجاوزت سرعتها

اللوا مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة

أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة مع الاعلامية لبني عسل أن التكنولوجيا هي الحل الوحيد للوصول إلى الإرهابيين ومرتكبي الحوادث في أسرع وقت .

وكشف قريطم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” عن تزويد قوات الامن بسيارات مزودة بكاميرات ترصد أرقام أي سيارات متحركة مهما تجاوزت السرعة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية للشرطة أن السيارة مجهزة يمكنها فحص أي سيارة تعبر أمامها وتتعرف على محتوياتها في لحظات محدودة

وأكمل اللواء قريطم أن السيارة المجهزة تستطيع الكشف على أرقام السيارة جنائياً ، مشيراً إلي أن الوزارة أطلعت على تلك الأجهزة الحديثة في دولة الإمارات ،وتعاقدت مع الشركة المنتجة لتزويد سيارات الوزارة بتلك الأجهزة .

وأوضح أن هناك خطة لتعميم تجربة تزويد 40 إلي 50 سيارة شرطة بالكاميرات والأجهزة الحديثة .

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