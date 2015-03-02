سيف اليزل: الأيام القادمة ستشهد حوادث إرهابية لإفشال المؤتمر الاقتصادي

أكد اللواء سامح سيف الليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” أن زيارة أمين مجلس الأمن القومي الروسي لمصر صفحة جديدة في تاريخ التعاون العسكري .

وأكمل الليزل أن هناك تطابق بين مصر وروسيا في الرؤي تجاه قضايا عديدة ابرزها محاربة الارهاب ، مشيراً الي أن اللقاء مع وفد مجلس الأمن الروسي تطرق إلي كيفية تشكيل قوة عربية لمكافحة الإرهاب .

وشدد اليزبعلى على أن توطيد التعاون العسكري مع روسيا يعود بالنفع على الدول العربية ،معلقاً على حادث تفجير دار القضاء العالي، قائلاً إن الأيام القادمة سشتهد حوادث إرهابية لإفشال المؤتمر الاقتصادي .