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السفير الأمريكى باليمن يؤكد دعم واشنطن الكامل للرئيس منصور هادى

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السفير الأمريكى باليمن يؤكد دعم واشنطن الكامل للرئيس منصور هادى السفير الأمريكى باليمن يؤكد دعم واشنطن الكامل للرئيس منصور هادى
أعلن السفير الأمركى فى اليمن ماثيو تويلر دعم واشنطن الكامل للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، بعد أن التقاه الاثنين فى عدن.

وقال الدبلوماسي الأمريكى للصحافة في ختام اللقاء "إن هادي يبقى الرئيس الشرعى لليمن وهو لاعب أساسى لضمان سير البلاد نحو السلام والاستقرار".

وكان الرئيس اليمني تمكن من الهرب من صنعاء في الحادي والعشرين من فبراير الماضي بعد ان كانت المليشيات الحوثية وضعته قيد الاقامة الجبرية، وتوجه الى عدن حيث يكثف اتصالاته السياسية والدبلوماسية.

وأضاف السفير الأمريكى "أن الشعب اليمني بانتخابه الرئيس هادي ومشاركته في مؤتمر الحوار الوطني برئاسته، يكون قد قال بشكل واضح ان مستقبل اليمن مرتبط بتطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومقررات الحوار الوطني".

وكان السفير يشير بذلك الى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي التي اتاحت عام 2012 تخلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة وانتخاب هادي رئيسا، وبدء حوار سياسي ادى الى وضع مشروع دستور جديد يتضمن اقامة دولة فدرالية مقسمة الى ستة اقاليم.
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