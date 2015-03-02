حبس رئيس حي المطرية ومسؤولي إسكان بالحي 4 أيام لتورطهم بمقتل 18 في انهيار عقار

أمرت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام لنيابات شرق بحبس رئيس حى المطرية ومدير الإسكان السابق والحالى بالحى.

وسرعة ضبط وإحضار مدير التنظيم 4 أيام لاتهامهم بالتقاعس فى أداء مهام عملهم فى واقعة انهيار عقار مكون من 8 طوابق ومصرع 18 شخصاً وإصابة 8 آخرين ،ووجهت النيابة للمتهمين القتل الخطأ بسبب والإخلال الجسيم بواجبات وظيفتهم فى وفاة المجنى عليهم والامتناع عمداً عن عمل من أعمال وظيفتهم.

وأخلت النيابة سبيل مأمور قسم المطرية بضمان وظيفته ونسبت له الإهمال في تنفيذ قرار الحى بإزالة العقار وإعداد الدراسة الأمنية لذلك.