ردًا على استهداف دار القضاء العالي..النائب العام: سأنفذ قانون الكيانات الإرهابية

قال النائب العام المستشار هشام بركات فى بيان له إنه فى إطار سعى العناصر والجماعات الإرهابية لارتكاب بعض الوقائع الإجرامية بقصد نشر الفزع بين المواطنين وإعطاء إشارات كاذبة عم امن واستقرار البلاد.

وأضاف البيان أن العناصر الإرهابية بعد ظهر اليوم الاثنين الموافق 2/3/2015 بزرع قنبلة بمحيط دار القاضء العالى لتنفجر فى الساعة 2:40 مساء بالتزامن مع وقت الزروة وخروج الموظفين بقصد إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية بين الجماهير والأمن المكلف بحراسة المبنى، وأسفر الحادث عن إصاية بعض المواطنين ورجال الأمن.

وعلى الفور أمر النائب العام بإجراء تحيقات موسعة حول ظروف وملابسات الحادث ،وانتقل على رأس فريق من كبار مساعديه والمحققين إلى موقع الانفجار لمعاينته ،ثم انتقل ومرافقوه إلى مستشفي “الهلال” والشرطة للاطمئنان على حالات المصابين ،وعاد إلى مكتبه ثانية للإشراف على سير العمل.

وأشار المستشار هشام بركات إلى أن الحادث وغيرة من العمليات الإرهابية الخسيسة يستهدف أمن واستقرار الوطن وأن اختيار موقع الحادث أمام دار القضاء العالى صرح العدالة والقلعة التى يحتمى بها المواطنون ،كان بقصد التأثير على رجال النيابة العامة والقضاة فى أداء رسالتهم ورداً جبانا على المجهودات البارزة التى قامت بها النيابة العامة فى مباشرة التحقيقات فى الوقائع الإهرابية التى وقعت فى البلاد مؤخراً.

وأكد النائب العام أن النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها فى حماية مصالح الشعب وتعقب الجناة المتعاونين معهم والداعمين لهم وإقامة الدليل عليهم وتقديمهم أياً كان هؤلاء المتهمين وأينما كانوا.

ووجه النائب العام إلى سرعة إنفاذ أحكام الكيانات الإرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة.