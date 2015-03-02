مادونا تعاني من إصابة في عنقها بسبب سقوطها في حفلة Brit

كشفت النجمة العالمية Madonna عن أن سقوطها على المسرح أثناء أدائها لاستعراض غنائي في نهاية الاحتفال بجوائز Brit لعام 2015 قد سبّب لها آلاماً حادة في العنق والظهر.

Madonna البالغة من العمر 56 عاماً، والتي فشلت في فك زيّ مصارع الثيران، الذي كانت ترتديه قبل أن يسحبه راقصيها ويتسبّب في سقوطها، قالت إنّ رأسها ارتطم بالأرض ممّا سبّب لها آلاماً كثيرة، كما أنّ السقوط الذي نجم عن الاندفاع كان حادثاً، ولم يكن دعاية كما اعتقد البعض.

وأضافت: "أعاني من إصابة في العنق، وارتطمت مؤخّرة رأسي بالأرض. لذلك وقف رجل بجانبي حتى حوالى الساعة الثالثة صباحاً في ليلة السهرة ليتأكد من أنني ما زلت في حالة وعي".

وتابعت القول إنها كانت تسير كالملكة، ووصلت إلى قمة الدرج، حيث حاولت أن تفكّ الرباط من دون أن تنجح. وحين حاول الراقصان اليابانيّان في فرقتها أن يفكّا الرباط، كادا يخنقانها، وكان عليها الاختيار إما أن تختنق أو أن تسقط أرضاً، فاختارت ثاني الأمرين.

يُشار إلى أنّ الجمهور لم يتفاعل مع تعثر Madonna، حيث لم تصدر عنه أيّ صيحات عندما سقطت، لظنهم أنها من ضمن خطوات عرضها، وما عزّز ذلك هو أنها سقطت وهي تغني قائلة: "لقد تخليت عن حذري وسقطت بين ذراعيك".

مادونا نصف عارية وتتعاطى المخدرات