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عمرو دياب يقاضي إعلامياً يرصد مشواره الفني من دون إذنه

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عمرو دياب يقاضي إعلامياً يرصد مشواره الفني من دون إذنه عمرو دياب يقاضي إعلامياً يرصد مشواره الفني من دون إذنه

الإثنين 02-03-2015 15:45

قام الفنان بمقاضاة الإعلامي ممدوح موسى بمجرد نشر أخبار عن استعداده لتقديم برنامج بعنوان "أيام في حياة الهضبة"، يرصد رحلة عمرو عبر قناة MBC .
وقد نشر عمرو عبر صفحته على "فيس بوك" نص الإنذار القضائي الذي قدّمه، والذي ورد فيه التحذير بعدم إذاعة ذلك البرنامج وما يحتويه من أخبار أو أحاديث، لأن الفنان لم يصرّح للمذيع ولا لقناة MBC مصر بإذاعة ذلك سواء شفوياً أو كتابياً.
وأنهى الإنذار موضحاً أنه في حال عرض البرنامج سوف يضطر المنذر أسفاً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع حفظ كافة حقوقه القانونية الأخرى من تعويض مادي وأدبي.
اللافت أن ممدوح موسى لم يعر اهتماماً لهذا الإنذار وتحدّاه، وعرض أولى حلقات البرنامج مساء أمس وهو ما يؤشر إلى تحريك الدعوى القضائية من قبل عمرو دياب رسمياً.

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