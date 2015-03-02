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ماذا قال عاصي الحلاني لشقيقه الراحل علي؟

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ماذا قال عاصي الحلاني لشقيقه الراحل علي؟ ماذا قال عاصي الحلاني لشقيقه الراحل علي؟

الإثنين 02-03-2015 16:05

لا يزال فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني يعيش تحت وطأة فقدان شقيقه علي الذي رحل عن دنيانا قبل عدة أيام.
عاصي الحلاني اكتفى في الأيام الماضية بنشر صور لشقيقه علي وأخرى مشتركة لهما، بالإضافة الى آيات قرآنية وأدعية توسل الى الله، وذلك على موقعه الخاص على "انستغرام"، ولكنه بالأمس ليلاً، بدا وكأنه يعيش وحشة كبيرة، لان علي ليس معه، فعبّر عن اشتياقه إليه، بنشر كلمات مؤثرة توجه من خلالها اليه قائلا:" إشتقت إليك كثيراً ولا أستطيع الوصول إليك. لا أملك شيئاً سوى إلا الكتابة عنك، ليقرأ الناس شوقي في حروفي، وأنت لا تعلم!".

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سيدتي