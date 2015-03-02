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ضبط مسجل خطر يرتدي “نقاب” أثناء ترويجه لأقراص مخدرة في بورسعيد

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ضبط مسجل خطر يرتدي “نقاب” أثناء ترويجه لأقراص مخدرة في بورسعيد ضبط مسجل خطر يرتدي “نقاب” أثناء ترويجه لأقراص مخدرة في بورسعيد

المتهم

تمكن رجال مباحث المخدرات في بورسعيد، اليوم، من ضبط مسجل خطر يرتدي ملابس حريمي و(نقاب) للتخفي به، وترويج أقراص مخدرة بمدينة بوفؤاد.

وكانت حملة أمنية أمام معدية بورفؤاد، تقم بتشديد الإجراءات على المعابر والمعديات، وفحص الغرباء والمترددين وتوسيع دائرة الاشتباه برئاسة الرائد أحمد سمير، رئيس مباحث قسم شرطة بورفؤاد أول.

وبفحص المترددين على المعدية اشتبه الضابط في إحدى السيدات حال عبورها لمعدية بورفؤاد مرتدية حذاء رجالي.. فتوجه ناحيتها، وقام بالنداء عليها للتحقق من الأمر، فما كان منها إلا أن أسرعت في خطوتها محاولة الفرار، وبالتحدث معها تبين أن الصوت لذكر.

وبكشف النقاب عنها تبين أنه الشقي طارق.س.ا (مقيم بحي بورفؤاد أول – مسجل جنائيًا فرض سيطرة) وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وسلاح أبيض عبارة عن سكين كبير الحجم، وهاتف محمول.

وبمواجهته، أقر بقيامة بارتداء النقاب للتخفي عن أعين رجال الشرطة، نظرًا لكونه معلوم لديهم لسابقة ضبطه في العديد من القضايا كمسجل شقي خطر، وحتى يتمكن من ترويج الأقراص المخدرة على عملائه بنطاق حى بورفؤاد دون أن يضبط.

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