الزند يقترح إنشاء حراسة من داخل كل وزارة ومنشأة للتناوب على حمايتها

وأشار المستشار الزند إلى أن لجوء عناصر الإرهاب بالقيام بتلك الجرائم النكراء، جاء بعد فشل كافة محاولاتهم المتعددة للإضرار بمصر وشعبها، والتي كان أخرها محاولتهم الفاشلة للوقيعة بين مصر ودول الخليج، والتي أسفرت في النهاية عن تحقيق المزيد من دعم أواصر الصلة والمودة والتعاون والإخاء بين مصر وتلك الدول، والتي تجسدت مؤخرا في حسن استقبال القيادة السعودية، ملكا وحكوما، للرئيس عبد الفتاح السيسي بما يتناسب مع مكانته وقدره ومكانة مصر وحجم العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

واقترح المستشار الزند ضرورة قيام كل وزارة وهيئة عامة وكذلك كافة الشركات والمؤسسات، بتشكيل فرق حراسة تتناوب على حمايتها من العاملين فيها، بعد أن يتلقوا التدريبات اللازمة ليكون دورهم معاونا ومكملا لدور الشرطة والجيش في حماية تلك المنشآت.

وأشار رئيس نادي القضاة إلى أن عمليات التفجيرات الإرهابية، هي أيضا محاولات يائسة من تلك العناصر لمحاولة إثبات أن لها وجود على سطح الأرض بعد أن أصبحوا يعانون من عزلة تامة من جانب جموع الشعب المصري.. موضحا أن عناصر الإرهاب هم في مجملهم عملاء لجهات خارجية معادية لمصر تستخدم قيادات تلك الجماعة الإرهابية وتمدهم بالمال والسلاح والفكر الإرهاب لترويع وطنهم وشعوبهم.

وناشد المستشار أحمد الزند السلطات الأمنية المختصة، ببذل قصارى جهدها لضبط تلك العناصر الإجرامية التي ارتكبت حادث التفجير الإرهابي أمام دار القضاء العالي، وتقديمهم لسلطات التحقيق المختصة، ليلقى من يثبت منهم إدانته، جزاء ما اقترف من جرم في حق مصر وشعبها.

وأكد أن قضاة مصر سيظلون دائما جنودا أوفياء بواسل، في مقدمة صفوف شعب مصر العظيم، في مواجهة ذلك الإرهاب الأسود حتى يندحر وتزول شروره وآثامه.