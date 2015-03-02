أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الزند يقترح إنشاء حراسة من داخل كل وزارة ومنشأة للتناوب على حمايتها

Google+ Print
الزند يقترح إنشاء حراسة من داخل كل وزارة ومنشأة للتناوب على حمايتها الزند يقترح إنشاء حراسة من داخل كل وزارة ومنشأة للتناوب على حمايتها

المستشار أحمد الزند

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن عمليات التفجيرات الإرهابية التي تقوم بها عناصر الإرهاب المعادية لمصر وشعبها على مقربة من دور العدالة لم ولن تثني القضاة عن أدائهم لرسالتهم السامية في تطبيق أحكام القانون في مواجهة تلك العناصر الإجرامية.

وأشار المستشار الزند   إلى أن لجوء عناصر الإرهاب بالقيام بتلك الجرائم النكراء، جاء بعد فشل كافة محاولاتهم المتعددة للإضرار بمصر وشعبها، والتي كان أخرها محاولتهم الفاشلة للوقيعة بين ودول الخليج، والتي أسفرت في النهاية عن تحقيق المزيد من دعم أواصر الصلة والمودة والتعاون والإخاء بين مصر وتلك الدول، والتي تجسدت مؤخرا في حسن استقبال القيادة ، ملكا وحكوما، للرئيس عبد الفتاح بما يتناسب مع مكانته وقدره ومكانة مصر وحجم العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

واقترح المستشار الزند ضرورة قيام كل وزارة وهيئة عامة وكذلك كافة الشركات والمؤسسات، بتشكيل فرق حراسة تتناوب على حمايتها من العاملين فيها، بعد أن يتلقوا التدريبات اللازمة ليكون دورهم معاونا ومكملا لدور الشرطة والجيش في حماية تلك المنشآت.

وأشار رئيس نادي القضاة إلى أن عمليات التفجيرات الإرهابية، هي أيضا محاولات يائسة من تلك العناصر لمحاولة إثبات أن لها وجود على سطح الأرض بعد أن أصبحوا يعانون من عزلة تامة من جانب جموع الشعب المصري.. موضحا أن عناصر الإرهاب هم في مجملهم عملاء لجهات خارجية معادية لمصر تستخدم قيادات تلك الجماعة الإرهابية وتمدهم بالمال والسلاح والفكر الإرهاب لترويع وطنهم وشعوبهم.

وناشد المستشار أحمد الزند السلطات الأمنية المختصة، ببذل قصارى جهدها لضبط تلك العناصر الإجرامية التي ارتكبت حادث التفجير الإرهابي أمام دار القضاء العالي، وتقديمهم لسلطات التحقيق المختصة، ليلقى من يثبت منهم إدانته، جزاء ما اقترف من جرم في حق مصر وشعبها.

وأكد أن قضاة مصر سيظلون دائما جنودا أوفياء بواسل، في مقدمة صفوف شعب مصر العظيم، في مواجهة ذلك الإرهاب الأسود حتى يندحر وتزول شروره وآثامه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار