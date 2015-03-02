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ندوة إعلامية حول مخاطر عمالة الأطفال فى سن مبكر بالوادي الجديد‎

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ندوة إعلامية حول مخاطر عمالة الأطفال فى سن مبكر بالوادي الجديد‎ ندوة إعلامية حول مخاطر عمالة الأطفال فى سن مبكر بالوادي الجديد‎

ندوة اعلامية حول مخاطر عمالة الاطفال بالوادي الجديد‎

نظم مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد ندوة إعلامية حول مخاطر عمالة الاطفال فى سن مبكر بمدرسة بلاط الثانوية المشتركة.

وصرح حسن سيد مدير مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد أن الندوة حاضر فيها محمد على يمانى رئيس قسم الإتصال السياسى بالإدارة التعليمية بالداخلة مؤكدا  أن عملية حماية الأطفال من الإساءة أو الإهمال، ومنع الإضرار بصحة الأطفال.

وأضاف أن الندوة تناولت الآثار المترتبة على عمل الأطفال في سن مبكرة والآثار الايجابية لعمل الأطفال لأنه يمده بالإحساس بالرجولة المبكرة؛ فيشعر بالثقة لقدرته على مساعدة أسرته اقتصاديا والإنفاق على نفسه و تأهيل الطفل والعائلة وتهيئتهم لإعادة إدماج الطفل في أسرته .

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