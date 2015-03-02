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أوركسترا صوت مصر يعزف موسيقى أشهر كلاسيكيات الدراما بالأوبرا الأربعاء المقبل

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أوركسترا صوت مصر يعزف موسيقى أشهر كلاسيكيات الدراما بالأوبرا الأربعاء المقبل أوركسترا صوت مصر يعزف موسيقى أشهر كلاسيكيات الدراما بالأوبرا الأربعاء المقبل

تحت عنوان “كلاسيكيات الدراما المصرية” تحى اوركسترا صوت بقيادة عازف الكمان والمؤلف الموسيقى احمد عاطف الحفل المقام على المسرح الكبير بدار الاوبرا ،وذلك فى الثامنة مساء الاربعاء 4 مارس .

وتعزف الأوركسترا اشهر الاعمال الموسيقية التى تم توظيفها فى اعمال درامية ،مع عرض مشاهد مختارة منها على شاشة فى خلفية المسرح ،ومنها موسيقى حياتي من فيلم بائعة الجرائد لـ محمد عبد الوهاب ، صاحب الجلالة لـ فؤاد الظاهري ، غرام في الكرنك – الأيدي الناعمة لـ على إسماعيل ، عائلة زيزي لـ يوسف شوقي ، بطل من ورق لـ حسن أبو السعود ، كراكون في الشارع لـ عمار الشريعي ، قضية عم أحمد – مسلسل البخيل وأنا لـ عمر خيرت ومسلسل لما التعلب فات لـ ياسر عبد الرحمن بالإضافة إلى بعض مؤلفات قائد ومؤسس الاوركسترا أحمد عاطف التى تم توظيفها فى افلام تسجيلية .

يقول احمد عاطف ان اوركسترا صوت مصر تعد اول فرقة موسيقية تم تأسيسها بهدف القاء الضوء على هذه النوعية من الموسيقى بلغة مبسطة تلائم ذوق الجمهور المصرى، حيث تجمع فى تكوينها بين آلات الأوركسترا الكلاسيكى والآلات الشرقية وآلات الباند الغربية.

الجدير بالذكر ان احمد عاطف بدأ دراسته الموسيقية فى سن الرابعة عشر بالمعهد العالى للموسيقى العربية وتخرج عام 1998 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الفنون عام 2011، شارك مع اوركسترا اخناتون لموسيقى الحجرة واوركسترا القاهرة الاحتفالى بمهرجان القلعة منذ عام 1995 كما شارك اوركسترا اوبرا القاهرة فى عدة حفلات ، يعد احد مؤسسى اوركسترا القاهرة لموسيقى الحجرة التابع لهيئة قصور الثقافة ويعمل الآن مدرس لآلة الفيولينة باكاديمية الفنون منذ عام 2007 وعازف بمجموعة الفيولينة الاولى فى اوركسترا القاهرة السيمفونى منذ عام 2000 ، اعتمد كمؤلف موسيقى من لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 1998 ، وضع الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية والمسلسلات الدرامية والتى شارك بعضها فى دورات مهرجان الإذاعة والتليفزيون وحصل بعضها على عدة جوائز ، بدأ دراسة القيادة عام 2013 على يد القائد المصري ناير ناجي ويواصل الدراسة حاليا على يد القائد المصري العالمي نادر عباسي .

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