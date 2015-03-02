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15 عقداً من أفخم التصاميم

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15 عقداً من أفخم التصاميم 15 عقداً من أفخم التصاميم

الإثنين 02-03-2015 15:05

تتصدّر العقود لائحة المجوهرات التي تزيّن إطلالة المرأة في أهم مناسبتها، والتي تمتلك تأثيراً قوياً على مظهرها. خصوصاً إذا كان العقد ضخماً، ذا تصميم لافت وغنيّ. وفي أحدث مجموعة قدّمتها دور المجوهرات العالمية، كان الحرص على إظهار فخامة العقد من خلال الترصيعات الغنيّة والتصاميم المميّزة التي تميّزت بها المجموعات الجديدة.

إليك 15 عقداً من أجمل ما قدّمته أيادي المحترفين في صياغة المجوهرات. اختاري منها ما يعجبك.

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