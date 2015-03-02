​بالصور … مهرجان للألعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي

نظمت كلية التربية الرياضية -اليوم- مهرجان رياضي بمشاركة طلاب جامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، والدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد كمال، عميد كلية التربية الرياضية

> ، والدكتور جمال تاج عبد الجابر، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمود سيد عبد الصادق منسق الأنشطة بالجامعة، والدكتور أشرف موسي وكيل الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأعرب الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة عن سعادته بهذا المهرجان، وتفعيل دور الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة، وقدم الشكر لطلاب كلية التربية الرياضية على جهدهم الكبير، منذ بدء العام الدراسي، كما أشاد بدور أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، على تنظيمهم لأكثر من نشاط استفاد منه طلاب الجامعة.

و أضاف الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة استعدت جيداً، لاستمرار تفعيل الأنشطة التي بدأتها الجامعة، منذ بدء العام الدراسي، مشيراً إلى أن الجامعة، استعدت تماما لتنفيذ مهرجان كرة السرعة، الذي يقام بالغردقة بمشاركة الجامعات المصرية والعربية.

ومن جانبه، قال الدكتور احمد كمال، عميد كلية التربية الرياضية، أن الكلية ستشهد الأيام القادمة، العديد من الأنشطة المتنوعة في مختلف الألعاب، واستمرارا لمجموعة كبيرة من الأنشطة، التي تم تنفيذها في الفصل الدراسي الأول، وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ولطلابها.​