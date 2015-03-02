محافظ أسيوط يوقف مدير مستشفى عن العمل.. وينذر مسؤولى حي غرب وشرق لتدنى النظافة

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وقف الدكتور عبد الرحمن فتح الله مدير مستشفى “الإيمان” العام عن العمل لمدة شهر وإحالته للتحقيق لتقصيره في أداء عمله وتدني مستوى النظافة بالمستشفى.

وجاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ لمستشفى الإيمان العام بمدينة الأربعين لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وتفقد أقسام المستشفى المختلفة للاطمئنان على مدى توافر الرعاية الطبية اللازمة وتوفير كافة الأدوية للمرضى .

وانتقد المحافظ تدني مستوى النظافة بكافة الأقسام ،كما استمع لشكاوى المواطنين المتواجدين بالمستشفى التى تنوعت بين سوء المعاملة وتأخر تقديم الرعاية الطبية لبعض الحالات.

وأعطي الدسوقى تعليماته المشددة لمدير المستشفى بالاهتمام بالنظافة العامة وإزالة القمامة من أمام مدخل المستشفى ،مشدداً على أن هذا المنظر لا يليق بالمرضى كما استعرض معه أهم المشاكل التى تواجههم.

وأكد محافظ أسيوط أن الهدف من الجولة المفاجئة علي المستشفيات هو محاولة ضبط الأداء ومتابعة انتظام العمل بها لتكون قادرة على تقديم الخدمات الطبية للمواطن علي الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية هى مرحلة العمل والعطاء لهذا الوطن العظيم وأنه لا مكان للمقصرين بيننا وأن معيار التقييم لكل مسؤل هو رضاء المواطن عن الخدمة التى يقدمها، لافتاً إلى ضرورة اقتحام المشكلات وتقديم الحلول لها.

كما تفقد محافظ أسيوط عدد من الشوارع والميادين بحي شرق وغرب مدينة أسيوط للوقوف على مستوى النظافة والخدمات التى تؤديها الأحياء.

ووجه إنذارا شديد اللهجة لرئيسى الحيين والمسؤلين عن النظافة بتوقيع جزاءات رادعة في حالة تراخيهم أو تقاعسهم عن أداء واجبهم نظراً لتراكم كميات كبيرة من القمامة ،خاصةً بالقرب من أسوار المدارس ،مطالباً بمكافحة ظاهرة النباشين في أكياس القمامة وتربية الأغنام عليها لما لها من أخطار داهمة على صحة المواطنين.

كما تفقد مستودع أسطوانات بوتاجاز بالوليدية ولاحظ قيام عدد من المواطنين بحمل أكثر من بطاقة تموينية لصرف اسطوانات البوتاجاز، مشدداً على عدم لأي ماوطن إلا من خلال بطاقة تموينية واحدة.

وطالب المهندس ياسر الدسوقى المواطنيت بالتعاون لحل الأزمة والقضاء على السوق السوداء.