7 قواعد مربكة للآخرين.. تجنبيها

يُعرف "الإتيكيت" بعلم آداب السلوك وفنّ ممارسة الحياة اليوميّة، وله قواعد وأصول ومن أهمّها: الاحترام والصدق والشعور بالآخر، إلا أنه قد يرتكب البعض منا أخطاء بحجة "الاتيكيت" واللياقة ويربك الآخر! لذا، تطلع خبيرة ا"الإتيكيت" نادين ضاهر قارئات "سيدتي نت" على هذه الأخطاء، في ما يأتي:

- جرح شعور الآخر تحت عنوان الصدق! يترتّب على المرء إيصال وجهة نظره بطريقة لبقة، فمثلاً: لا تعطي رأيك بأحد إذا لم تسألي عنه.

- عرض المساعدة بغير مكانها قد تُسبّب إزعاجاً للآخر، فإذا دُعيت إلى العشاء، لا تدخلي المطبخ لمساعدة سيّدة البيت في حال لم تطلب منك ذلك، بل اكتفي بعرض المساعدة فقط.

- المبالغة بإعطاء النصائح الصحية التي قد تربك الآخر. فمثلاً: إذا دعوت أحد الأشخاص إلى العشاء، فلا تكثري من تعداد الفوائد لكل صنف من الطعام.

- الإكثار من التعليقات الافتراضية المثالية والتنظير على الآخرين، أو الحديث في موضوع لا يهمّ الآخر، كالتحدث مطولاً عن أولادك أمام شخص أعزب!

- رفع الكلفة بين الأشخاص، فمن الضروري أن تنادي الآخر باسم عائلته أو الانتظار ليرفع هذا الأخير الكلفة بينكما.

- اصطحاب أحد أصدقائك أو أفراد عائلتك إلى دعوة من دون أخذ موافقة الداعين، خصوصاً في مناسبات الأعراس.

- ترك أطفالك على حريتهم في بيت الآخرين، بل يجب السيطرة على تصرفاتهم دائماً وعدم السماح لهم بالتخريب أو العبث بأغراض الآخرين.

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