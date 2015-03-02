سيارة "محلب" لطلاب جامعة القاهرة تفوز بالمركز الرابع للسيارات الموفرة للوقود بمانيلا

فازت سيارة "محلب" الموفرة للوقود لفريق طلاب كلية الهندسة فى جامعة القاهرة بالمركز الرابع خلال تمثيلهم لمصر فى مارثون شل البيئى 2015، والذى اقيم بالعاصمة الفلبينية مانيلا، حيث قطعت السيارة 57 كيلو متر فى الساعة باستهلاك لتر واحد من البنزين فى الساعة حيث تقاس النتائج بفوز من يمكنه القيادة إلى أبعد مسافة ممكنة باستهلاك ما يعادل 1 كيلو واط في الساعة من الكهرباء، 1 م3 من الهيدروجين أو لتر واحد من الوقود.

ودخلت السيارة "أنوبيس "والتى أطلق عليها إسم رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب نظرا لقيامة بتجربتها دعما للطلاب خلال زيارته لجامعة القاهرة فى ديسمبر الماضى بعد أن حقق الفريق المركز الثامن العام الماضى فى منافسة مع أكثر من 120 فريق ممثل لجامعات 17 دولة من جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادي، الشرق الأوسط وأفريقيا بما في ذلك المشتركون الجدد من أستراليا، بنجلاديش، سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

ومثلت مصر هذا العام 4 فرق من ثلاثة جامعات مصرية شارك طلاب جامعة القاهرة هذا العام بـ16 طالب من كلية الهندسة منقسمين على فريقين كل فريق بسيارة خاصة موفرة للبنزين بقيادة الدكتور عمر حزين والدكتور محمود عبد ربه، بينما شاركت جامعة عين شمس والتى حصلت على المركز العاشر يشاركون بـ9 طلاب بقيادة الدكتور إبراهيم عمران فيما شاركت جامعة الاسكندرية للمره الأولى بـ 6 طلاب بقيادة الدكتور محسن عثمان بسيارة فئة كهرباء.

وقالت نيرين علوى مديرة العلاقات الخارجية بشركة شل مصر لـ"اليوم السابع"، أنه بعد إنتهاء المسابقة يتم المتابعة مع الطلاب ومخاطبة الجامعات لترشيح الطلبة الجدد من كليات الهندسة الذين يرغبون فى الدخول فى المنافسة من خلال ابتكار سيارات موفرة للوقود لافتة إلى أنه بعد تحديد الطلاب المشاركين يتم عقد ورش عمل لهم لتعريفهم بالمواصفات الفنية التى يجب أن تتوفر فى السيارات للدخول فى المنافسة.