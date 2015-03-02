وزير المالية: زيارة مسئولى 4 وزارات أردنية للاستفادة من التجربة المصرية فى تكافؤ الفرص

أعلنت وزارة المالية، أن وفد من مسئولى 4 وزارات من المملكة الأردنية الهاشمية هى الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية والقوى العاملة، يبدأ زيارة مصر لعقد عدة اجتماعات مع مسئولى وزارة المالية لعرض ومناقشة التجربة المصرية فى تطبيق وتنفيذ موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وفقا لبيان صحفى صادر من الوزارة عصر اليوم الاثنين.

وصرح هاني قدرى دميان وزير المالية، بأن الوفد الأردنى يعد رابع وفد عربى يزور مصر منذ ارساء سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين عند صياغة برامج الموازنة العامة تحقيقا للعدالة الاجتماعية حيث سبق واستقبلت وزارة المالية وفودا من العراق وفلسطين والبحرين.

وقال هانى قدرى دميان، إن مصر لا تتوانى فى تقديم أية خبرات أو دعم فنى لأشقائها بالدول العربية والأفريقية خاصة فى المجالات ذات البعد الاجتماعى، مؤكدا استعداد وزارة المالية لمساعدة أية دولة شقيقة ترغب فى تبنى سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين خاصة فيما يتعلق ببرامج الموازنة العامة سواء مساعدتها فى انشاء إدارات متخصصة فى ذلك أو فى تغيير طريقة إعداد موازناتها العامة لتطبق هذه السياسة بالفعل.

من جانبها أشارت رجاء منصور رئيس الادارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الادارية، إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين تتعاون مع وزارة المالية فى إعداد برنامج زيارة الوفد الأردنى، حيث سيشارك فى فعاليات الزيارة جوسبيه بلسيتو ممثل هيئة الامم المتحدة للمرأة، ومحمد الناصرى المدير الأقليمى لمكتب الدول العربية والدكتور صالح الشيخ منسق هيئة الامم المتحدة للمرأة بالقاهرة.

وقالت ان وزارة المالية اعدت جولة ميدانية للوفد الاردني ومسئولي هيئة الامم المتحدة لقطاعى موازنة الادارة المحلية والموازنة العامة للدولة للتعرف على ملامح التجربة المصرية فى مجال موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى وذلك فى قطاعات الصحة والتعليم والشئون الاجتماعى والقوى العاملة الي جانب الاطلاع على نظام التعليم الالكترونى عن بعد والذى قامت بتصميمه وحدة تكافؤ الفرص بالمالية بالتعاون مع المركز الاقليمى لهندسة البرامج وتكنولوجيا المعلومات (RITSEC ) التابع لمجلس الوزراء .

وقال امجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير ان الوفد سيزور ايضا المديريات المالية بقطاعي الصحة والتعليم بمحافظة الاسكندرية للاطلاع على التنفيذ الفعلى للتجربة المصرية حيث تعد موازنة البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى احد ادوات مواجهة عجز الموازنة من خلال علاج مشكلة اهدار الموارد الي جانب مراعاة النوع الاجتماعى وصولا للعدالة الاجتماعية ومراعاة التخصص العادل للنفقات ومراعاة احتياجات الفئات المهمشة والاولى بالرعاية .

كما سيعقد الوفد الاردنى ايضا عددا من الاجتماعات مع محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة واحمد عثمان رئيس قطاع موازنة الادارة المحلية وعدد من مسؤلى المالية واعضاء فريق العمل بوحدة تكافؤ الفرص والتنمية الادارية.