تحسن حالة محمود بكر.. لكنه لازال في العناية المركزة

تحسنت حالة محمود بكر المعلق الرياضي الشهير وأحد أيقونات نادي الأوليمبي، وذلك بعد دخوله العناية المركزة فجر الأحد.

المعلق الرياضي الذي ينعش حالة المباريات المصرية بحسه الفكاهي، شعر بمتاعب كبيرة مساء السبت ودخل المستشفى فجر الأحد، وتم وضعه في العناية المركزة بسبب متاعب في القلب.

فالرجل الذي أبدع خلال الستينات في الملاعب المصرية كان قد أجرى عملية قديمة في القلب من 17 عاما، وقد تكررت متاعبه مطلع الاسبوع الجاري.

لكن الآن الحالة استقرت حمدا لله، وذلك كما صرح محمد بكر نجل المعلق الكبير وعضو مجلس إدارة النادي الأوليمبي.

وقال محمد بكر لـFilGoal.coim: "تحسنت الحالة حمدا لله.. سيتم تحديد موعد جديد للقسطرة له، لكن الوضع استقر".