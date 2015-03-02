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عامر حسين: الفريق سيلعب كل 4 أيام مع عودة الدوري.. و5 أيام قيد للأهلي وللزمالك

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عامر حسين: الفريق سيلعب كل 4 أيام مع عودة الدوري.. و5 أيام قيد للأهلي وللزمالك عامر حسين: الفريق سيلعب كل 4 أيام مع عودة الدوري.. و5 أيام قيد للأهلي وللزمالك

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقة لـFilGoal.com عن الملامح الرئيسية لخطته لعودة الدوري المصري الممتاز في مارس.

يستهل حسين الحوار مع FilGoal.com "الدوري يبدأ 22 مارس المقبل.. هذا الموعد تم حسمه بالفعل".

وعن ضغط مباريات الدوري بسبب فترة التوقف التي بدأت من 8 فبراير، أفصح "سنلعب جولة كل 4 أيام.. كل فريق سيلعب مباراة كل 4 أيام".

وتابع "هناك 3 جولات فقط سيتم ضغطها حتى تصبح كل الأمور منضبطة.. أو ربما حتى يقتصر الأمر على ضغط جولتين فقط ليلعب الفريق الواحد مباراة كل 3 أيام".

لم يضع عامر حسين بعد موعدا لنهاية المسابقة، مفسرا "سيتم تحديد الأمر بناء على نتائج الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية".

وعن مشكلة القيد التي كان قد اشتكى منها الأهلي والزمالك حين كان مقررا أن ينتهي الدوري في منتصف أو أواخر اغسطس، تحدث عامر حسين أيضا.

وقال: "5 أيام.. سيحصل كل ناد على 5 أيام للقيد لأن الدوري سينتهي غالبا في 1 أغسطس".

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