' فيريرا لم يطلب إقالة إسماعيل يوسف.. والدليل هذا الاجتماع '

نفى أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ما تردد عن طلب جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض إقالة مدير الكرة إسماعيل يوسف.

وقال الرجل الذي طلب عدم نشر اسمه: "فيريرا لا يجتمع أصلا بأعضاء مجلس الإدراة، ويمنع تواجدهم في المران".

وأردف الرجل صاحب الصلة الوثيقة بالمدرب البرتغالي "هو لم يتحدث معنا منذ تولى المسؤولية ويركز فقط في شؤون عمله".

وأكمل "ثم كيف يطلب فيريرا رحيل إسماعيل يوسف لعدم أهميته ثم يجتمع معه لساعة كاملة يوم الأحد لتنسيق شؤون الفريق قبل رحلة الجونة".

وأوضح "فيريرا سعيد بالعمل مع إسماعيل يوسف لأنه يزيح عنه أعباء إدارية عديدة، ولا يوجد أي تدخل في المقابل في عمل المدرب من أي شخص كان داخل الزمالك".

وأفاد "إسماعيل يوسف أصلا يرفض نزول أرض المران خلال التدريبات، وحين يتم سؤاله عن شيء ما يخص أمرا فنيا يرفض الإجابة ويكتفي بلا أعلم".