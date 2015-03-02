أخبار عاجلة

ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' فيريرا لم يطلب إقالة إسماعيل يوسف.. والدليل هذا الاجتماع '

Google+ Print
' فيريرا لم يطلب إقالة إسماعيل يوسف.. والدليل هذا الاجتماع ' ' فيريرا لم يطلب إقالة إسماعيل يوسف.. والدليل هذا الاجتماع '

نفى أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ما تردد عن طلب جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض إقالة مدير الكرة إسماعيل يوسف.

وقال الرجل الذي طلب عدم نشر اسمه: "فيريرا لا يجتمع أصلا بأعضاء مجلس الإدراة، ويمنع تواجدهم في المران".

وأردف الرجل صاحب الصلة الوثيقة بالمدرب البرتغالي "هو لم يتحدث معنا منذ تولى المسؤولية ويركز فقط في شؤون عمله".

وأكمل "ثم كيف يطلب فيريرا رحيل إسماعيل يوسف لعدم أهميته ثم يجتمع معه لساعة كاملة يوم الأحد لتنسيق شؤون الفريق قبل رحلة الجونة".

وأوضح "فيريرا سعيد بالعمل مع إسماعيل يوسف لأنه يزيح عنه أعباء إدارية عديدة، ولا يوجد أي تدخل في المقابل في عمل المدرب من أي شخص كان داخل الزمالك".

وأفاد "إسماعيل يوسف أصلا يرفض نزول أرض المران خلال التدريبات، وحين يتم سؤاله عن شيء ما يخص أمرا فنيا يرفض الإجابة ويكتفي بلا أعلم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع