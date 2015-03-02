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الزمالك يستعد في الجونة 3 أيام قبل لقاء رايون

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الزمالك يستعد في الجونة 3 أيام قبل لقاء رايون الزمالك يستعد في الجونة 3 أيام قبل لقاء رايون

يسافر الزمالك إلى الجونة يوم 10 مارس الجاري للاستعداد لأول مباراة رسمية له تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

ويستعد الزمالك يومي 11 و12 للمباراة المقرر لها ظهر يوم الـ13 من مارس الجاري، والذي يوافق الجمعة.

وكان الزمالك قد عانى من متاعب عديدة بسبب خوض اللقاء في الجونة، ابرزها أن الأخير رفع مقابل استأجار ملعبه.

كذلك يأمل الزمالك في خوض اللقاء على أرض القاهرة، سواء عن طريق اختيار ملعب أخر مثل بتروسبورت لاستقبال المباراة الكونفدرالية.

أو حتى بخوض الذهاب في رواندا أولا وينتظر ما تسفر عنه الظروف بعد ذلك في الإياب.

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