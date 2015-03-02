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عزمي مجاهد: هيكتور كوبر مدربا للمنتخب

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عزمي مجاهد: هيكتور كوبر مدربا للمنتخب عزمي مجاهد: هيكتور كوبر مدربا للمنتخب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر مدربا لمنتخب مصر، خلفا لشوقي غريب.

واجتمع اتحاد الكرة اليوم الاثنين من أجل الاستقرار على مدرب الجديد.

وأعلن عزمي مجاهد رئيس لجنة الإعلام باتحاد الكرة: "تم الاتفاق على تعيين كوبر مدربا جديدا للمنتخب".

وتابع "يحصل كوبر على 50 ألف يورو شهريا".

وتم الاتفاق على تعيين محمود سعد مديرا فنيا لاتحاد الكرة خلفا لفاروق جعفر.

مدرب مخضرم

هيكتور كوبر من الأسماء التي كانت شهيرة في عالم التدريب أوائل القرن الجاري، وذلك بسبب رحلته الناجحة مع فالنسيا.

فهذا الرجل صاحب الـ58 عاما حاليا، وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، موسم 1999-2000 وخسر النهائي أمام ريال مدريد، والموسم التالي، وسقط أمام بايرن ميونيخ.

بخلاف ذلك، الرجل درب أندية كبرى، مثل إنتر ميلان وبارما وريال بيتيس، لكن إنجازاته تتوقف عند لقب سوبر مع فالنسيا وأخر مع ريال مايوركا.

مؤخرا، لم يكن موفقا، إذ رحل من راسينج سانتاندر الإسباني إلى أوردوسبور ثم الوصل، وفي كل مرة كان يرحل فاشلا.

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فيديو اليوم السابع

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