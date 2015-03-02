الموافقة على إقامة مشروع للصرف الصحي بقرية القصر الإسلامية بالوادي الجديد‎

وافق الجهاز المركزي للتعمير علي إقامة مشروع للصرف الصحي بقرية القصر الإسلامية بمركز الداخلة.

وقال المهندس عبد البديع سليمان، رئيس جهاز التعمير بالوادي الجديد إنه سيتم انشاء خط طرد ومحطة معالجة بالقرية لخدمة اهالي القرية القديمة والمنازل الريفية في مشروع الظهير لصحراوي بالقرية .

> وأضاف انه سيتم البدء خلال الاسبوع المقبل في اجراءات الطرح والبت الفني تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع خلال عام اعتبارا من ابريل 2015 .

وأضاف رئيس جهاز التعمير بالوادي الجديد ،أن مشروع الصرف الصحي سيدعم المرفق في القرية القديمة وال200 منزل ريفي والجاري اقامتهم بجوار قرية القصر ضمن مشروع الظهير الصحراوي للقرية .