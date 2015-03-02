النيابة تنتقل إلى المستشفى لسؤال مصابي انفجار دار القضاء

تباشر نيابة الأزبكية برئاسة محمد حته التحقيق في الانفجار الذي وقع بمنطقة وسط البلد قرب مدخل دار القضاء العالي بشارع يوليو .

وانتقل فريقين من النيابه إحدهما إلي مستشفي “الهلال” لسؤال المصابين ، فيما يباشر الفريق الثاني أعمال المعاينة.

فى سياق متصل انتدبت النيابه العامة فريق من الأدلة الجنائية لفحص مخلفات الانفجار وإعداد تقرير حوله.

وكان انفجار مروع ،قد وقع بمحيط دار القضاء بعد أن وضع عبوة ناسفة أسفل سيارة حمراء ،كانت تقف قرب المدخل ،ما أسفر عن وقوع 11 مصاباً وفق أخر تصريح لوازرة الصحة.

وقالت النيابة إن المصابين بينهم 6 من عناصر الشرطة بينهم 3 ضباط و3 مجندين ،وتوجد إصابات بين صفوف المدنين بواقع 10 إصابات وهو أخر رقم تم إخطار النيابه العامة.