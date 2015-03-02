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محافظ الأقصر يعلن عن تشكيل لجنة من المواطنين الأولى بمساكن الأسر بالرعاية

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محافظ الأقصر يعلن عن تشكيل لجنة من المواطنين الأولى بمساكن الأسر بالرعاية محافظ الأقصر يعلن عن تشكيل لجنة من المواطنين الأولى بمساكن الأسر بالرعاية

محافظ الأقصر

أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، عن تشكيل لجنة من المواطنين المستحقين لمساكن الأسر الاولى بالرعاية، للتنسيق فيما بينهم لاختيار المستحقين للمساكن المتبقية، منعا للمحسوبية والمجاملات.

جاء ذلك خلال لقائه بالمواطنين في مدينة اسنا، اليوم الاثنين، في إطار اليوم المفتوح، بحضور  اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر، ورئيس مدينة اسنا وعدد من المسئولين التنفيذيين.

وبحث المحافظ مع المواطنين عدد من المشاكل المتعلقة بملفات الصرف الصحي، والصحة، والتعليم والإسكان، والمرافق والمشاكل الفردية الخاصة بالأهالي، ووجه رئيس المدينة بعقد اليوم المفتوح بصفة دورية، لبحث احتياجات ومتطلبات اهالي المدينة،  وكلف وكلاء الوزارة ومديري المديريات، بمتابعة متطلبات المواطنين.

وأشار المحافظ، الي عدم وجود وظائف حكومية بالدولة، في الفترة الحالية، منوها إلي محاولات توفير فرص عمل عن طريق مشروعات الصندوق الاجتماعي، والمشاريع الصغيرة الخاصة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، لافتاً إلي الاتجاه لتثبيت المؤقتين بالمحافظة واتخاذ الاجراءات الادارية الخاصة بهذا الشأن.
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