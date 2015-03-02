بالصور.. ضبط مصنع لتحنيط أسماك القرش والسلاحف بالبحر الأحمر‎

ألقت مباحث البيئة بمحافظة البحر الأحمر -فى حملة مفاجئة- القبض على الشقيقين كريم، وأحمد عبد المعطي عايش، داخل مصنع يمتلكاه.

ووجد المصنع بمدينة القصير بالبحر الاحمر، لتحنبط الحيوانات البحرية النادرة المحظور صيدها، حفاظًا على المحميات الطبيعية، بجزر البحر الأحمر.

وتم ضبط المتهمين، بحوزتهما محنطات لعدد ثلاثة ثعابين بحرية، بطول نحو المتر ونصف المتر، وخمسين نجمة بحر نادرة وخمسة وثلاثين شجرة شعاب مرجانية، وعشر أصداف جمل البحر، و 9 سلاحف بحرية أحجام مختلفة، و10 أسماك قرش البحر، و20 أباجورة من أسماك الشكعة، وأصداف البحر.