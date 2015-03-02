تقنية دبي للطلاب تدشن طائرة الاستطلاع البحري «معاون 3»

دشن طلاب تخصص هندسة الطيران في كليات التقنية العليا بدبي، مشروع تصميم وتطوير طائرة مخصصة للخدمات الملاحية البحرية أطلق عليها اسم «معاون 3» تقوم بأعمال متعددة في المناطق البحرية والمساحات المائية.

ويقول الطالب عبدالحميد محمد عباس علي، في السنة الرابعة هندسة طيران، إن الطائرة صممت لتؤدي مهام المستطلع البحري بحسب خطة العمل التي يتم رسمها لهذه المهام، حيث يمكن لهذه الطائرة صغيرة الحجم أن تؤدي عدة وظائف لخدمة أهداف الاستطلاع والتوثيق.

ويرى الطالب عبدالحميد أن الفكرة الجديدة التي تم على أساسها تصميم الطائرة تستند إلى مبدأ تعدد المهام، وخفة الحركة والقدرة على توسيع نطاق العمل المنوط بها أثناء المهمة في حال تم بث ملاحظة تستوجب تعديل مسار العمل والمهام.

ويصف الطالب عبدالله عبدالكريم الزرعوني، سنة رابعة هندسة طيران الطائرة بأنها واحدة من أذكى المشاريع في هذا الاطار، من حيث قدرتها على التجاوب مع المتغيرات بسهولة لخفة حركتها واتساع منظورها الاستطلاعي، وتزويدها بإمكانية التقاط الصور الفوتوغرافية، والفيديو الحي في ذات الوقت.

وكشف الزرعوني عن أن الطائرة تتمتع بخاصية الهبوط على المسطح المائي والاقلاع بسرعة فائقة بحيث تقوم بالتقاط الصور، والرصد من مكان قريب للهدف المرصود ومن ثم الاقلاع بسهولة، خاصة أن هيكل الطائرة مصنوع من مواد لا تتأثر بالماء.

وحول التحكم عن بعد، أوضح الزرعوني أن الطائرات من هذا النوع تكون مرتبطة بمحطة مراقبة إلكترونية تعمل على التزود بالصور والمعلومات بصورة تلقائية، ولديها برنامج ملاحة جوية يحدد لها المهام، ووقت الاقلاع والعودة، وبهذا تكون مهامها سلسلة، وآمنة.

من جانبه، وصف الدكتور سعود الملا، مدير كليات التقنية العليا في دبي المشروع الطلابي بالمتميز، حيث تم عرضه مؤخراً في منصة معرض الدفاع الدولي في منطقة طريف، ولاقى استحسان المشاهدين لعروضه، وقد تم توفير كافة متطلبات التصميم والتصنيع، ودعم الطلاب القائمين على المشروع لإنجازه بصورة مثالية.

وأوضح الدكتور الملا أن ثمة نسخة مطورة من المشروع يعمل مجموعة من طلبة هندسة الطيران في كلية دبي للطلاب عليها حالياً، وهي تحمل خصائص الطائرة الشاملة للخدمات الاستطلاعية البرية والبحرية لتغطية احتياجات السوق المحلية.