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تشكيل مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية برئاسة الأميرة هيا

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تشكيل مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية برئاسة الأميرة هيا تشكيل مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية برئاسة الأميرة هيا

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (5) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

ونصّ المرسوم على تشكيل المجلس برئاسة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين.

ويضم مجلس الإدارة وفقاً للمرسوم كلاً من: سعادة إبراهيم محمد بوملحة، نائباً للرئيس، والأعضاء سعادة عبدالله أحمد الحباي، وسعادة عبدالله عبد الرحمن الشيباني، وسعادة اللواء محمد أحمد المري، وسعادة هلال سعيد المري، وسعادة هشام عبدالله القاسم، وسعادة سعيد محمد حارب، وسعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، وسعادة حمد سعيد الشامسي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 19 ديسمبر2014، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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