أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كاميرات المراقبة تكشف المتهم فى تفجير العبوة الناسفة أمام دار القضاء

Google+ Print
كاميرات المراقبة تكشف المتهم فى تفجير العبوة الناسفة أمام دار القضاء كاميرات المراقبة تكشف المتهم فى تفجير العبوة الناسفة أمام دار القضاء
أكد مصدر أمنى أن تفريغ الكاميرات الموجودة أمام مبنى دار القضاء العالى والمطلة على شارع رمسيس، كشفت عن وجود أحد الأشخاص تواجد أمام دار القضاء وتحديدًا أمام محطة مترو جمال عبد الناصر المواجه للمبنى.

وأوضح المصدر، أنه وفقًا لكاميرات المراقبة، تقدم المشتبه فيه إلى الأمام قليلا وزرع العبوة الناسفة أسفل إحدى السيارات المدنية المتواجدة أمام المبنى، ثم غادر، وانفجرت فى السيارة بعد مغادرته بدقائق ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وجاء ذلك بعد أن أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بتفريغ كاميرات مبنى دار القضاء العالى المطلة على شارعى رمسيس و26 يوليو، فى إطار التحقيقات التى بدأتها النيابة العامة بشأن استهداف دار القضاء العالى بقنبلة عصر اليوم الاثنين.

وانتهى خبراء المفرقعات التابعين لإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية من فحص آثار الانفجار لتحديد المخلفات الناتجة عن العبوة الناسفة المستخدمة فى الحادث وبيان أسباب الانفجار لإعداد التقرير الفنى بذلك.

وغادر النائب العام بسيارته الآن مبنى دار القضاء وسط حراسة مشددة، فيما يواصل أعضاء النيابة العامة استكمال إجراءات المعاينة النهائية لمكان الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365