كاميرات المراقبة تكشف المتهم فى تفجير العبوة الناسفة أمام دار القضاء

أكد مصدر أمنى أن تفريغ الكاميرات الموجودة أمام مبنى دار القضاء العالى والمطلة على شارع رمسيس، كشفت عن وجود أحد الأشخاص تواجد أمام دار القضاء وتحديدًا أمام محطة مترو جمال عبد الناصر المواجه للمبنى.

وأوضح المصدر، أنه وفقًا لكاميرات المراقبة، تقدم المشتبه فيه إلى الأمام قليلا وزرع العبوة الناسفة أسفل إحدى السيارات المدنية المتواجدة أمام المبنى، ثم غادر، وانفجرت فى السيارة بعد مغادرته بدقائق ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وجاء ذلك بعد أن أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بتفريغ كاميرات مبنى دار القضاء العالى المطلة على شارعى رمسيس و26 يوليو، فى إطار التحقيقات التى بدأتها النيابة العامة بشأن استهداف دار القضاء العالى بقنبلة عصر اليوم الاثنين.

وانتهى خبراء المفرقعات التابعين لإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية من فحص آثار الانفجار لتحديد المخلفات الناتجة عن العبوة الناسفة المستخدمة فى الحادث وبيان أسباب الانفجار لإعداد التقرير الفنى بذلك.

وغادر النائب العام بسيارته الآن مبنى دار القضاء وسط حراسة مشددة، فيما يواصل أعضاء النيابة العامة استكمال إجراءات المعاينة النهائية لمكان الحادث.