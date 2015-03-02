وصول محافظ القاهرة ومدير الأمن إلى موقع «انفجار دار القضاء العالي»

وصل، منذ قليل، محافظ القاهرة، الدكتور جلال سعيد ومدير أمن القاهرة، اللواء خالد يوسف إلى موقع انفجار محيط دار القضاء العالي لمعاينة الحادث.

كان انفجار قد وقع ، منذ قليل، أمام دار القضاء العالى بمنطقة الإسعاف، وأسفر الانفجار عن سقوط عدد من الجرحى، وهرعت سيارات الاسعاف إلى مكان الانفجار، كما تجمع المئات من المواطنين حول المكان، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا فى محيط الانفجار، كما وصل خبراء المفرقعات إلى دار القضاء العالى، وجارى تمشيط محيط الانفجار للتأكد مع عدم وجود أى مواد متفجرة آخرى.

ومن ناحية آخرى، أغلقت قوات الأمن، منذ قليل، محطة مترو جمال عبدالناصر بعد انفجار قنبلة بمحيط دار القضاء العالى.