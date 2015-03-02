جديد عمليّات التجميل: جراحة الـBlepharoplasty للعيون

وداعاً لمشاكل العين، إذ تطوّرت عمليات التجميل، من حيث التقنيّات والأهداف، ولم يعد شدّ الوجه هو الحلّ الوحيد لاستعادة الشباب، بل هناك تكاوين أساسيّة تؤثر على مظهرك، مثل الجفن، الحاجب، القرنيّة وغيرها... إليك آخر صيحات التجميل، في حديث خاص لـ "سيدتي"مع الدكتور باتريك صنيفر، إختصاصي جراحة أنف، أذن وحنجرة، وتجميل الوجه

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جراحة العين: " بليفاروبلاستي"Blepharoplasty

إذا كان لديك جفون متخاذلة أو أكياس تحت عينيك، يمكن لجراحة الجفن مساعدتك في الحدّ من هذه المشكلة، كما تمنحك مظهراً شابّاً. هذا الإجراء من الجراحة التجميليّة، والمعروف أيضاً بتخفيض الجفن أو إزالة الأكياس تحت العينين، يمكن تنفيذه على الجفن العلوي والجفن السفلي، أو كليهما معاً. ويؤكد الدكتور صنيفر إنّ جراحة العين لا تقتصر على الجفن فقط، بل تختلف من شخص إلى آخر، بحسب الحاجة إلى معالجة : الأكياس تحت العين، شدّ عضل العين، تغيير اتّجاه القرنيّة، أو شدّ الحاجب بشكل مسحوب...

مدّة الجراحة: من 20 الى 30 دقيقة لكلّ عين، ويمكن الخروج من المستشفى بعد إنهاء الجراحة مباشرة. ولكن يفضّل البقاء لبعض الوقت للراحة.

ويشير الدكتور صنيفر إلى المنتجات والتقنيّات الجديدة المتطوّرة، التي تساعد في تحسين نوعيّة الجلد وتعمل كمكمّل للجراحة، لكن هذا لا يمنع التورّم، الذي يختلف من شخص إلى آخر، وقد يصل لمدّة أسبوع.

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