بالصور:نجمات قبل وبعد عملية تكبير الثدي

يُعتبر الصدر الكبير صفة جماليّة تلجأ إليه النساء اللواتي يرغبن في التميّز والجاذبية. لكن التوازن أساس الجمال، الذي قد ينكسر بسبب عمليات قاعرة. لذلك، لا يُمكننا اعتبار عمليات تكبير الصدر ناجحة دائماً. فإذا كنت تعانين من مشكلة في حجم صدرك وتحاولين تكبيره فهذا الموضوع سيهمّك، لأننا قد جمعنا لك صور نجمات أجرين عمليات تكبير لصدورهنّ، وكانت نتائجها باهرة.

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•Halle Berry : من أجمل النساء في هوليوود، إذ تتميّز بجسد جميل يُظهر جاذبيتها في كلّ أفلامها. لكنّ الممثلة السمراء لم تكن سعيدة بحجم صدرها حتى قرّرت تكبيره في منتصف عام 2000. ولا شكّ أنّ العملية نجحت، وكانت النتيجة مذهلة، إذ بقي التناسق بين مكونات جسدها على طبيعته.

•Kaley Cuoco : تُعرف هذه النجمة بجرأتها إلى درجة أنّها اعترفت بأنّ خطوة تكبير صدرها كانت أفضل قرار اتخذته في حياتها.

•Kate Hudson : تقول إنّها كانت تواجه مشكلة في شراء الملابس، وتجد صعوبة في اختيار ما يُناسب شكل جسمها، بسبب صدرها الصغير، فقرّرت تكبيره قليلاً كي تحافظ على إطلالة طبيعية.

•Denise Richards : هي واحدة من النجمات اللواتي لم ينجحن في تكبير صدورهن، لكنها صحّحت الخطأ بإجراء عملية أخرى لتصغير صدرها والحصول على الحجم الذي كانت تريده.

• Nicole Richie : هي أيضاً أجرت عملية تكبير الصدر. وهي تقول إنها أصبحت امرأة سعيدة وواثقة بنفسها أكثر، بعد أن صحّحت هذا الخطأ في جسمها.

•Gwen Stefani : تعترف أنها لا تحبّ عمليات التجميل، إلا أنّ حجم صدرها أجبرها على إجراء عملية للحصول على إطلالة متناسقة.

• Victoria Bekham : هي أيضاً أجرت هذه العملية، إلا أنها أخفت ذلك لفترة طويلة عن الصحافة. ولكن بمجرد مقارنة صورها ستلحظين الفرق.

•Blake Lively : عندما كانت في عمر الشباب، كان أنفها كبيراً وصدرها صغيراً. اليوم، هي مثال لكيفية إجراء التغييرات الطفيفة التي يمكن أن تجعلك الأجمل بشكل طبيعي.

تابعي الصور لمعرفة من هن النجمات الأخريات اللواتي أجرين عمليات ناجحة لتكبير صدورهن.

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