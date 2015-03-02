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قائد الحرس الثورى الإيرانى يشارك فى العمليات العسكرية ضد داعش بالعراق

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قائد الحرس الثورى الإيرانى يشارك فى العمليات العسكرية ضد داعش بالعراق قائد الحرس الثورى الإيرانى يشارك فى العمليات العسكرية ضد داعش بالعراق
ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثورى، عن مصادر مطلعة أن قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى اللواء قاسم سليمانى وصل إلى تكريت السبت الماضى، لتقديم الاستشارات للقادة العراقيين على حد قول الوكالة، كما نشرت صورا جديدة له وسط القوات العراقية.

وقالت الوكالة إن مدينة تكريت فرض عليها حصارا كاملا من الجيش وقوات الحشد الشعبى وتم استهداف مواضع تنظيم داعش الإرهابى بصواريخ وقذائف وطائرات وقالت: إنه من المتوقع تحرير المدينة فى غضون الـ24 أو 48 ساعة المقبلة، وشارك قائد عصائب أهل الحق فى العمليات.

وذكرت الوكالة المقربة من الحرس الثورى، أن قاسم سليمانى شارك فى العديد من عمليات تحرير المدن والمناطق المهمة فى العراق ومنها تحرير جرف الصخر، وتابعت: يبلغ عدد القوات المشاركة فى تحرير تكريت نحو 27 ألف عنصر، مقارنة بذلك أداء الائتلاف المناهض لداعش، وقالت إن هذا الائتلاف لم يقم بأى عمليات لتحرير تكريت من عناصر تنظيم داعش.
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