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نص قرار تعيين خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبى وترقيته لرتبة فريق

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نص قرار تعيين خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبى وترقيته لرتبة فريق نص قرار تعيين خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبى وترقيته لرتبة فريق
حصل اليوم السابع على نسخة من قرار تكليف المستشار عقيلة صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، رئيس مجلس النواب الليبى، للواء خليفة بلقاسم حفتر، بمنصب القائد العام للجيش الليبى، وترقيته إلى رتبة فريق، فى جلسة البرلمان الليبى التى انعقدت مؤخرا بمدينة طبرق الليبية.

وعلمت اليوم السابع من مصادر ليبية مطلعة داخل البرلمان الليبى، أن المستشار عقيلة صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس النواب الليبى كلف اللواء خليفة حفتر بمنصب القائد العام للجيش الليبى.

وأكدت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها أنه تم ترقية خليفة حفتر لرتبة فريق، مشيرة لحضوره غدا إلى مقر مجلس النواب لحلف اليمين الدستورية قبيل توليه منصب القائد العام للجيش الليبى.

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