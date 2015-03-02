إخلاء سبيل الراقصة صافيناز بكفالة 20ألف جنيه لاتهامها بإهانة علم مصر‎

قررت النيابة إخلاء سبيل الراقصة صافيناز بكفالة 20الف جنية لاتهامها بإهانة علم مصر‎.

وكان المستشار أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة, وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة, قد أمر بضبط وإحضار الراقصة “صافيناز”,فى اتهامها بإهانة العلم المصرى.

وكانت نيابة العجوزة ،قد تلقت بلاغًا من سيدة أعمال ومالكة فندق شهير بمنطقة المهندسين، تتهم فيه الراقصة الأرمينية “صوفينار” وشهرتها “صافيناز” بإهانة العلم المصرى على خلفية ارتدائها بدلة رقص على هيئة علم مصر أثناء إحيائها إحدى حفلاتها بالعين السخنة.